В картинной галерее оборудуют реставрационную мастерскую

22.08.2021 | 17:15

Стол - настоящее сокровище, хотя по виду и не скажешь. Обычный и, казалось бы, ничем не примечательный. Но для тех, кто знает толк в реставрации, данный предмет мебели бесценен. Поэтому директор картинной галереи Кирилл Застрожный с любовью гладит холодный мрамор. Ему он душу греет.

«Любой художественный музей, тем более такой как Пензенская картинная галерея, просто обязан иметь реставрационную мастерскую. У нас десятки шедевров находятся в запасниках, которые мы не можем выставить в основную экспозицию только по причине небольшой изношенности и неэкспозиционного вида», - пояснил Застрожный.

Хозяйкой реставрационной мастерской, которая создается в картинной галерее, станет Ольга Карасева. На ее счету уже несколько живописных полотен, которым она подарила вторую жизнь. Правда, работать приходилось дома. И вот теперь в распоряжении профессионала наконец-то появится недостающее оборудование.

«При укреплении, дублировании живописи он создает конденсат на столе, когда высушиваешь по технологии в процессе реставрации. Так получается, что мрамор - самый идеальный материал при реставрации картин», - рассказала главный реставратор Пензенской картинной галереи Ольга Карасева.

Специалист показала одну из живописных работ, которую недавно отреставрировала.

«Она была возвращена к жизни. Старая картина начала ХХ века. Теперь она приобрела экспозиционный вид и стала по-другому смотреться», - отметил Кирилл Застрожный.

В России такие мраморные столы не изготавливают, их делают только за границей. Картинной галерее он обошелся в 300 тысяч рублей.