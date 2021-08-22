Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 авг 2021|22:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Культура

В картинной галерее оборудуют реставрационную мастерскую

Печать

Стол - настоящее сокровище, хотя по виду и не скажешь. Обычный и, казалось бы, ничем не примечательный. Но для тех, кто знает толк в реставрации, данный предмет мебели бесценен. Поэтому директор картинной галереи Кирилл Застрожный с любовью гладит холодный мрамор. Ему он душу греет.

«Любой художественный музей, тем более такой как Пензенская картинная галерея, просто обязан иметь реставрационную мастерскую. У нас десятки шедевров находятся в запасниках, которые мы не можем выставить в основную экспозицию только по причине небольшой изношенности и неэкспозиционного вида», - пояснил Застрожный.

Хозяйкой реставрационной мастерской, которая создается в картинной галерее, станет Ольга Карасева. На ее счету уже несколько живописных полотен, которым она подарила вторую жизнь. Правда, работать приходилось дома. И вот теперь в распоряжении профессионала наконец-то появится недостающее оборудование.

«При укреплении, дублировании живописи он создает конденсат на столе, когда высушиваешь по технологии в процессе реставрации. Так получается, что мрамор - самый идеальный материал при реставрации картин», - рассказала главный реставратор Пензенской картинной галереи Ольга Карасева.

Специалист показала одну из живописных работ, которую недавно отреставрировала.

«Она была возвращена к жизни. Старая картина начала ХХ века. Теперь она приобрела экспозиционный вид и стала по-другому смотреться», - отметил Кирилл Застрожный.

В России такие мраморные столы не изготавливают, их делают только за границей. Картинной галерее он обошелся в 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Коню с фонтана,не планируют заделать дырку?

Гость||

Гость писал(a):

Коню с фонтана,не планируют заделать дырку?
Психоз умалишённого снова заставил его опубликовать высер про кентавра. Клининг кто оплатит, чудила?

Гость||

Гость писал(a):

Клининг кто оплатит, чудила?
Тебя с химерой прибрать? То с бюджета...

А кентавра нет на фонтане,НЕТ!!! Есть дырявая химера...

Гость||

Ольга на фоне советской канализационной трубы и треснувшей стены так шикарно смотрится )))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России такие мраморные столы не изготавливают, их делают только за границей. Картинной галерее он обошелся в 300 тысяч рублей.
Вы заказами бы похоронщикам пензенским и сделали бы вам за эту сумму два стола. С гарантией качества...

Гость||

Гость писал(a):

А кентавра нет на фонтане,НЕТ!!! Есть дырявая химера...
У тебя психоз и отрицание реальности. Необходима срочная госпитализация.

Гость||

Гость писал(a):

А кентавра нет на фонтане,НЕТ!!! Есть дырявая химера...

У тебя психоз и отрицание реальности. Необходима срочная госпитализация.

Согласен с вами полностью,если в вашем воображении,которые вы воплощаете в реальность,существуют кентавры с дырой под бордюр,то госпитализации не избежать.

А в реальности дырявая химера...

Гость||

Гость писал(a):

если в вашем воображении,которые вы воплощаете в реальность,существуют кентавры с дырой под бордюр
Это твои больные фантазии. Твой мозг обордюрился от твоего психоза и отсебятины. Осталось живыми по 2% нейронов в каждом полушарии, но и те загибаются.

Гость||

Гость писал(a):

А в реальности дырявая химера...
Эта реальность ограничена твоей черепной коробкой и тем что там осталось.

Гость||

Нет аргументов? Сам дурак? Прикольно так с вами беседовать...

А КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Нет аргументов?
Каких аргументов ты ждёшь на шизоидный про дырявых химер?

Гость||

Химера дырявая - это факт.

КОРОЛЬ ГОЛЫЙ - это тоже неоспоримый факт.

Кроме жалости к создателю, ничего нет... Спорить с Вами ? Зачем? Жалость часто унижает человека,но это не Ваш случай.

Гость||

Гость писал(a):

Химера дырявая - это факт.
Вымысел.

Гость писал(a):

КОРОЛЬ ГОЛЫЙ - это тоже неоспоримый факт.
Вымысел.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте