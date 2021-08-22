В картинной галерее оборудуют реставрационную мастерскую

Стол - настоящее сокровище, хотя по виду и не скажешь. Обычный и, казалось бы, ничем не примечательный. Но для тех, кто знает толк в реставрации, данный предмет мебели бесценен. Поэтому директор картинной галереи Кирилл Застрожный с любовью гладит холодный мрамор. Ему он душу греет.
«Любой художественный музей, тем более такой как Пензенская картинная галерея, просто обязан иметь реставрационную мастерскую. У нас десятки шедевров находятся в запасниках, которые мы не можем выставить в основную экспозицию только по причине небольшой изношенности и неэкспозиционного вида», - пояснил Застрожный.
Хозяйкой реставрационной мастерской, которая создается в картинной галерее, станет Ольга Карасева. На ее счету уже несколько живописных полотен, которым она подарила вторую жизнь. Правда, работать приходилось дома. И вот теперь в распоряжении профессионала наконец-то появится недостающее оборудование.
«При укреплении, дублировании живописи он создает конденсат на столе, когда высушиваешь по технологии в процессе реставрации. Так получается, что мрамор - самый идеальный материал при реставрации картин», - рассказала главный реставратор Пензенской картинной галереи Ольга Карасева.
Специалист показала одну из живописных работ, которую недавно отреставрировала.
«Она была возвращена к жизни. Старая картина начала ХХ века. Теперь она приобрела экспозиционный вид и стала по-другому смотреться», - отметил Кирилл Застрожный.
В России такие мраморные столы не изготавливают, их делают только за границей. Картинной галерее он обошелся в 300 тысяч рублей.
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