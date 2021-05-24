Пензенская певица и телеведущая презентовала сольный альбом

24.05.2021 | 19:14

Для всех любителей ее творчества известная пензенская певица и телеведущая Алла Тархова впервые выпустила сольный альбом. 16 песен на стихи Веры Фейгиной, Беллы Ахмадулиной, а также авторские произведения вошли в сборник. На презентации диска свободных мест в зале не было.

«Я впервые в своей жизни буду петь песни, которые никогда не пела, свои, читать в том числе и свои стихи. Это очень ответственно и волнительно», - поделилась заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова.

Как настоящая артистка, она презентовала альбом в свой день рождения. Вместо шумного застолья - концерт для поклонников.

«Родоначальником этого процесса стал Семен Романович Гольцман, он предложил мне записаться в студии», - рассказала Алла Тархова.

«Прежде всего я хочу поздравить Аллочку Тархову с днем рождения. Надо сказать, что она к этому шла очень давно», - подчеркнул музыкант Семен Гольцман.

Останавливаться певица не собирается, в ближайшее время планирует начать работу еще над двумя альбомами.