Детские творческие коллективы Пензы выступили с отчетным концертом

22.05.2021 | 20:30

Центр развития творчества детей и юношества представил все лучшее, чего смогли добиться его воспитанники в течение учебного года. Он выдался непростым - всему виной пандемия, которая не давала полноценно общаться артистам и публике.

«Дети очень соскучились по выступлениям, их давно не было. Отчетного концерта в прошлом году тоже не было. Поэтому все очень рады такому торжественному событию», - рассказала педагог-организатор центра Анна Какулина.

В концерте приняли участие творческие коллективы «Непоседы», «Инсайт», «Гармония», «Карусель», «Квартал», а также спортсмены. Все вместе подготовили 20 номеров.