В Пензе танцоры ансамбля «Игрица» выступили с концертом

18.05.2021 | 19:24

Народные забавы, танцы и обряды - основа репертуара образцового хореографического ансамбля «Игрица». Коллектив детской школы искусств имени Юрия Яничкина дал концерт.

«Игрица», как мы считаем, - это дружба, это путешествия, это большая семья. В коллективе у нас около 100 детей - от 5 лет и до бесконечности, занимаются ребята - им и по 20 лет уже, и 24 года», - рассказала художественный руководитель образцового хореографического ансамбля «Игрица» Оксана Докина.

За 17 лет существования ансамбля сменилось не одно поколение воспитанников. И выпускники, и сегодняшние участники говорят, что хореография им помогает справляться с различными трудностями.

«Я стал увереннее танцевать и не стесняться при других людях. Раньше я стеснялся перед танцами», - поделился воспитанник образцового хореографического ансамбля «Игрица» Владислав Асанов.

Танцоры исполнили 20 номеров - как новых, так и ставших уже визитной карточкой «Игрицы».