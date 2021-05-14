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Культура

В Пензе спортивно-танцевальный клуб «Грааль» выступил с концертом

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Танец отражает потребность человека передавать другим свою радость или скорбь посредством движений тела. В четверг, 13 мая, клуб «Грааль» на сцене Пензенской школы искусств показал свои чувства.

«Концерт составлен по такому графику, что у нас сначала - малыши, потом - титулованные артисты, опять малыши, снова наши выпускники», - отметила руководитель спортивно-танцевального клуба «Грааль» Евгения Глебова.

«Грааль» появился в Пензе 22 года назад и уже тогда обрел колоссальный успех.

«Мы - одни из первых спортсменов, которые буквально за восемь месяцев плодотворной работы получили звания кандидатов в мастера спорта. В то время это была наивысшая оценка в хип-хопе», - рассказала Евгения Глебова.

Прохор Давкин до сих пор помнит, какие эмоции испытал во время прошлых выступлений.

«Мне кайфово, когда я танцую, совсем не страшно. Волнительно чуть-чуть перед мероприятием», - поделился он.

Коллектив не собирается останавливаться на достигнутом и в конце мая отправится в Москву на танцевальный чемпионат Sugar Fest.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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