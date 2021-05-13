В Пензенской области готовятся к проведению «Ночи музеев»

13.05.2021 | 18:02

Время удивлять и удивляться. В «Ночь музеев» у входа в Литературный гостей будет встречать Лимузин - специальный робот-дворецкий.

«Он ответит на все вопросы присутствующих, расскажет им о программе мероприятий, о самом музее, а также проведет викторину о писателе», - сообщила генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Будут и другие сюрпризы, и не только в Литературном.

«В ночь с 15 на 16 мая все музеи Пензенской области пригласят посетителей на специальные программы - это и выставки, и концерты, и мастер-классы, и лекции-беседы, всевозможные квесты», - рассказал врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

В этот раз девизом ежегодной акции - а она проводится в течение уже 15 лет - станет слоган «Больше чем музей».

Вход в учреждения с 18:00 до 00:00 будет бесплатный. Обязательное условие - соблюдение масочного режима и социальной дистанции, что, разумеется, несет определенные ограничения.

«Когда заходят первые 80 человек, им дают нечто типа такого, условно говоря, билетика желтого цвета - первая партия. Когда первые начинают выходить, следующим даются зеленые. И так далее», - пояснил директор Пензенского государственного краеведческого музея Александр Сердцев.

Более подробную информацию о программе мероприятий можно найти на сайте регионального министерства культуры и туризма.