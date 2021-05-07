Культура

Для пензенцев в честь Дня Победы исполнили песни военных лет

Печать

Пензенские артисты подготовили концерт о Великой Отечественной и защитниках Родины. Его посвятили Дню Победы. В органном зале филармонии звучали произведения военных лет, музыка из кинофильмов, марши.

Вторая часть программы состояла из классики, сочинений европейских композиторов: Франка, Альбинони, Баха. Вместе с органисткой выступила солистка губернаторской симфонической капеллы Ольга Андреева.

«Нужно быть начеку, нужно очень грамотно и плавно подстраиваться под ситуации, нужно чувствовать момент, именно чувствовать даже солиста, нужно попытаться мыслить, как он», - рассказала органистка Софья Семьянова.

9 мая певцы и музыканты выступят под открытым небом, концерт состоится у входа в здание филармонии.

«Примут участие ансамбль «Вольница», солисты «Экспресс-бэнда», ансамбль «Злато-Серебро», - сообщила зам. директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Программа называется «Песни, опаленные войной», она начнется в 16:00.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Гость||

Так салют будет или нет?

Гость||

МДЭЭЭ....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте