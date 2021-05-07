Для пензенцев в честь Дня Победы исполнили песни военных лет

07.05.2021 | 20:06

Пензенские артисты подготовили концерт о Великой Отечественной и защитниках Родины. Его посвятили Дню Победы. В органном зале филармонии звучали произведения военных лет, музыка из кинофильмов, марши.

Вторая часть программы состояла из классики, сочинений европейских композиторов: Франка, Альбинони, Баха. Вместе с органисткой выступила солистка губернаторской симфонической капеллы Ольга Андреева.

«Нужно быть начеку, нужно очень грамотно и плавно подстраиваться под ситуации, нужно чувствовать момент, именно чувствовать даже солиста, нужно попытаться мыслить, как он», - рассказала органистка Софья Семьянова.

9 мая певцы и музыканты выступят под открытым небом, концерт состоится у входа в здание филармонии.

«Примут участие ансамбль «Вольница», солисты «Экспресс-бэнда», ансамбль «Злато-Серебро», - сообщила зам. директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Программа называется «Песни, опаленные войной», она начнется в 16:00.