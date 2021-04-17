В Пензе выступил гость конкурса народников-инструменталистов

17.04.2021 | 20:00

На сцену Центра культуры и досуга вышел уникальный музыкант Михаил Дзюдзе из Санкт-Петербурга. Он играет на редком инструменте - контрабас-балалайке.

Дзюдзе - специальный гость всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Россия молодая». В течение нескольких дней ребята проходят прослушивание, посещают мастер-классы. Между занятиями организовали концерт членов жюри фестиваля.

Что же касается самого конкурса юных музыкантов, то его итоги подведут в воскресенье, 18 апреля. Выбирать победителей будут из нескольких сотен человек.

«Нужно выйти и сразу, как биатлонист, выстрелить в «десятку». В этом плане сложно, потому что мы видим, что ребенок талантлив, но, к сожалению, вот именно сейчас не сумел раскрыться», - отметил ректор Тамбовского музыкально-педагогического института Роман Бажилин.

«Пока мы играем свою музыку на наших народных инструментах, танцуем свои танцы и поем свои песни, мы живы как нация», - подчеркнула начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.