Культура

В Губернаторском доме открылась выставка «Неизвестный Ван Гог»

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Репродукция одного из самых знаменитых автопортретов заняла центральное место вернисажа. При жизни великого художника, его работы ценились мало, зато теперь стоимость одной картины может достигать почти ста миллионов долларов. «Неизвестный Ван Гог» - в залах Губернаторского дома.

«Представители расцвета пост-импрессионизма - Сезанн, Гоген, Ренуар. И Винсент Ван Гог на их блестящем фоне занимает свою ярчайшую нишу. Судьба его очень сложна была», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

За недолгие 10 лет, что нидерландский художник работал, он успел написать более 2 000 картин, рисунков и эскизов. В Пензе представлены репродукции лишь 50 из них.

«Эти копии в технике жикле, то есть полное воплощение авторской работы, абсолютно достоверные, с мельчайшими изменениями, повреждениями, штрихами», - отметил Кирилл Застрожный.

«Пшеничное поле с воронами» - последняя работа Винсента Ван Гога, которую он написал, находясь в клинике. Спустя 17 дней художник погиб.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Пшеничное поле с бендеровскими воронами. Ван Гог гениален!

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