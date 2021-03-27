Культура

Молодой пензенский актер стал лучшим на фестивале округа

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Актер образцового учебного театра «Утро» Денис Бахолдин блестяще исполнил роль Булата Окуджавы в постановке «Будь здоров, школяр».

«Не сказать, что он невозможный красавец, или фигуристый, или еще какой, - он брал душой. Была задача, чтобы внешнюю энергетику превратить во внутреннюю, чтобы все шло чисто, от души, искренне и по-настоящему», - рассказал он.

17-летнего парня признали лучшим актером фестиваля «Театральное Приволжье».

Помимо детской студии «Утро», руководит которой Светлана Орешкина, Сурский край на этом конкурсе представил молодежный коллектив «Белая ворона», также ставший победителем регионального этапа.

«Пензенская область всегда славилась своими театральными традициями. У нас хорошая подрастающая молодежь, развитая сеть детских театров. Пусть это самодеятельные театры, но, как показывает практика, именно с этих ступеней начинается восхождение великих актеров», - отметил врио зам. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Фестиваль инициирован полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым два года назад.

Итоги очередного творческого сезона подвели в онлайн-формате. На связь вышли труппы из 14 регионов страны. Лучшие актеры и режиссеры смогут принять участие в мастер-классах от ведущих театральных деятелей страны, а студии-победители получат гранты на новые постановки.

В этом году пензенские коллективы остались без главной награды - спектакль «Будь здоров, школяр» занял второе место.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Дармоед бюджетный

Гость||

Гость писал(a):

Дармоед бюджетный
отнюдь - дядюшку скруджа - такого же липового фронтовика как лженицын пиарит. такое ему доверие не просто так оказали "самые умные и табантливые". а скрудж наскруджил у народов Кавказа стихов и песен - потому и авторитет в мире воров и мародеров

Гость||

Больные что ли пишут? Сами хоть. Понимают что написали ...

Имя: Гость
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