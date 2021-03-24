Культура

Пензенцы смогут проникнуться романтикой венецианских пейзажей

Печать

Побывать на северо-востоке Италии приглашают пензенцев и гостей города. В Губернаторском доме завершается монтаж выставки, посвященной самому романтичному городу Европы - Венеции.

Стены трех залов музея украсят работы разных эпох. Жемчужину Адриатики старались запечатлеть художники XVII-XIX веков, их творческий путь продолжили современные живописцы, среди которых - и уроженцы Сурского края.

«Многие пензенские художники имеют возможность выезжать ежегодно на пленэры в Венецию и писать там венецианские пейзажи. Семь наших художников представили свои работы», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В экспозицию войдут настоящие шедевры мировой живописи, например полотно кисти художника-мариниста Александра Дорогова, которого часто сравнивали с Айвазовским.

Посетителей выставки не оставит равнодушными и «Ночной пейзаж», написанный Александром Киселевым. Глядя на полотно конца XIX века, директор картинной галереи вспомнил, как шесть лет назад он вместе с супругой путешествовал по Италии.

«Эта сияющая луна над гладью венецианского залива и замок, довлеющий над всем этим, у меня настолько остро в памяти восстановились, когда я увидел эту картину, - я был потрясен», - поделился Кирилл Застрожный.

Одними полотнами выставка в Губернаторском доме не ограничится. Можно будет познакомиться с хрупкими произведениями искусства, выполненными мастерами Никольского хрустального завода, которые сумели не просто повторить, а даже превзойти венецианских стеклодувов в их собственной технике.

Откроется экспозиция в пятницу, 26 марта, и проработает до конца мая.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Гость||

Так сейчас на каждой второй улице, как в Венеции

Гость||

Пензенские пейзажи уже не в тренде

Гость||

Вот прям подумал, что Пензаинформ остроумничает и так предупреждает о паводке!

Гость||

Ему чё вставили,что зенки выручил?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте