Пензенцы смогут проникнуться романтикой венецианских пейзажей

24.03.2021 | 19:07

Побывать на северо-востоке Италии приглашают пензенцев и гостей города. В Губернаторском доме завершается монтаж выставки, посвященной самому романтичному городу Европы - Венеции.

Стены трех залов музея украсят работы разных эпох. Жемчужину Адриатики старались запечатлеть художники XVII-XIX веков, их творческий путь продолжили современные живописцы, среди которых - и уроженцы Сурского края.

«Многие пензенские художники имеют возможность выезжать ежегодно на пленэры в Венецию и писать там венецианские пейзажи. Семь наших художников представили свои работы», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В экспозицию войдут настоящие шедевры мировой живописи, например полотно кисти художника-мариниста Александра Дорогова, которого часто сравнивали с Айвазовским.

Посетителей выставки не оставит равнодушными и «Ночной пейзаж», написанный Александром Киселевым. Глядя на полотно конца XIX века, директор картинной галереи вспомнил, как шесть лет назад он вместе с супругой путешествовал по Италии.

«Эта сияющая луна над гладью венецианского залива и замок, довлеющий над всем этим, у меня настолько остро в памяти восстановились, когда я увидел эту картину, - я был потрясен», - поделился Кирилл Застрожный.

Одними полотнами выставка в Губернаторском доме не ограничится. Можно будет познакомиться с хрупкими произведениями искусства, выполненными мастерами Никольского хрустального завода, которые сумели не просто повторить, а даже превзойти венецианских стеклодувов в их собственной технике.

Откроется экспозиция в пятницу, 26 марта, и проработает до конца мая.