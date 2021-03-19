Культура

В Пензе Елена Ваенга исполнила песни, которые не звучат на радио

Печать

На сцену киноконцертного зала вышла Елена Ваенга. Ее песни трогают до глубины души. Среди фанатов - как женщины, так и мужчины. Молодые люди и пензенцы в возрасте знают композиции наизусть. Она поет для всех, в то же время не обращая внимания на публику, как будто общаясь с невидимым зрителем, который стоит рядом с ней.

В Пензу певица приехала уже в десятый раз. В 2020-м концерт по объективной причине был отменен. В посткарантинный период выступление певицы стало первым в городе на Суре. На каждый приезд она составляет разный плей-лист.

«Петь, что я написала 10 лет назад, постоянно из года в год - сами понимаете, вам это будет неинтересно. Я почему-то чувствую, что есть человек в зале, который думает: «Это точно она?» Да, это то, чего не крутят по радио и из чего я состою на самом деле», - рассказала Елена Ваенга.

Но фанатов это нисколько не смутило. Все песни, которые прозвучали со сцены, доставили им большое удовольствие.

Многие композиции Ваенга посвящает городу, в котором живет, - Санкт-Петербургу. Певица постоянно признается в любви Северной столице.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Песня та же, поет она же.

Гость||

Хороша.

Гость||

Тысячами ходят на эти концерты с билетами по 5 тыс, а потом возмущаются их гонорарам по несколько миллионов. Так вы сами им деньги несёте!

Гость||

Сложно сейчас артистам. Но коллектив большой. Неужели окупается? Чем- то похожа на Милявскую стала внешне

Гость||

Сколько дураков,а она ржет над вами за ваши деньги

Гость||

Гость писал(a):

Сложно сейчас артистам. Но коллектив большой. Неужели окупается? Чем- то похожа на Милявскую стала внешне
На баннерах другую Ваенгу, молодую и накрашенную показывали, а эта какая-то нитакая, подменили видимо, или их несколько дублей по России гастролирует

Гость||

Кто это?

Гость||

ужас, докатились

Гость||

Гость писал(a):

Кто это?
Да такой же отстой как и Ленка Верховская

Гость||

Гость писал(a):

Сколько дураков,а она ржет над вами за ваши деньги
Дураки то денежные, а ты умный лапу сосешь

Имя: Гость
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