В Пензе Елена Ваенга исполнила песни, которые не звучат на радио

19.03.2021 | 18:24

На сцену киноконцертного зала вышла Елена Ваенга. Ее песни трогают до глубины души. Среди фанатов - как женщины, так и мужчины. Молодые люди и пензенцы в возрасте знают композиции наизусть. Она поет для всех, в то же время не обращая внимания на публику, как будто общаясь с невидимым зрителем, который стоит рядом с ней.

В Пензу певица приехала уже в десятый раз. В 2020-м концерт по объективной причине был отменен. В посткарантинный период выступление певицы стало первым в городе на Суре. На каждый приезд она составляет разный плей-лист.

«Петь, что я написала 10 лет назад, постоянно из года в год - сами понимаете, вам это будет неинтересно. Я почему-то чувствую, что есть человек в зале, который думает: «Это точно она?» Да, это то, чего не крутят по радио и из чего я состою на самом деле», - рассказала Елена Ваенга.

Но фанатов это нисколько не смутило. Все песни, которые прозвучали со сцены, доставили им большое удовольствие.

Многие композиции Ваенга посвящает городу, в котором живет, - Санкт-Петербургу. Певица постоянно признается в любви Северной столице.