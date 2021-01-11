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Культура

В картинной галерее открылся выставочный сезон 2021 года

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Выставочный сезон 2021 года в картинной галереи открыл начинающий пензенский художник Мирослав Колотилин. Свою экспозицию он назвал «От простого к сложному». Работ больше 40.

«Здесь представлены графика, живопись в разных материалах: масло, пастель, гуашь, акварель. Самое сложное - воплотить мысли свои и идеи, образы, подобрать характер и найти именно те цвета, которые могли бы лучше всего передать мое отношение и мою идею», - рассказал художник.

Колотилин - выпускник Пензенского художественного училища. Он получил диплом в прошлом году.

На выставке много студенческих работ, есть и картины, которые были созданы совсем недавно.

«У вас есть талант, достаточный уровень профессионального мастерства. Остается набираться опыта, дальше познавать жизнь и с каждой очередной выставкой делать большой шаг в своем творческом развитии, в своем становлении как художника», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«От простого к сложному» - это вторая персональная экспозиция молодого живописца. Первая называлась «Осязаемая вечность», она была открыта в здании филармонии.

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