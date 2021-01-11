Литературный музей получил собрание сочинений Эмиля Золя

11.01.2021 | 20:21

Лучший подарок - книга. Сотрудникам Литературного музея на Новый год презентовали два собрания сочинений. Они были напечатаны больше 60 лет назад.

В первое вошли произведения французского писателя Эмиля Золя. Всего 18 томов весом 7 кг. Это почти 10 000 страниц печатного текста.

«Эмиль Золя интересен нашему музею тем, что Александр Иванович Куприн знал и очень ценил этого писателя как реалиста, публициста, хорошо знал его творчество и следовал его завету - ни дня без строчки», - рассказала зав. отделом объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Ольга Старостина.

Книги Золя привезла в музей постоянная посетительница.

«В купринскую коллекцию мы комплектуем и книги, которые входили в круг чтения писателя. В том числе произведения Эмиля Золя, потому что это был яркий представитель натуралистической школы европейского литературного процесса. И Александр Иванович многое почерпнул из его произведений в плане написания короткого емкого рассказа», - пояснила главный хранитель объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Ирина Корженко.

Второе собрание сочинений принадлежит перу уже самого Куприна. Это шеститомник из коллекции бабушки Елены Нефедьевой.

«Лучше качество, шрифт. И напечатана намного лучше, чем сейчас. В то время была, наверное, какая-то настоящая типография, где были качественная бумага, краска, машины, на которых набирали», - отметила сотрудник объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Елена Нефедьева.

Тираж сборников по современным меркам огромный - сотни тысяч экземпляров.