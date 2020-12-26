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Культура

Библиотеки Пензы получили к Новому году подарок от Бориса Шигина

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В редакции литературного журнала «Сура» под елкой уже лежат подарки: комплекты издания за 2020 год, сборники статей о жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, а также книга «Свидание с авторской песней».

«Подарим тем, кто в этом нуждается, прежде всего городским библиотекам, университетской», - рассказал главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин.

До пандемии свежий выпуск журнала можно было получить на презентации издания или на творческих встречах. Сейчас литературно-музыкальные вечера проходят посредством Всемирной паутины.

«Воде и легко связаться со многими городами и даже странами, но все-таки живое общение ничто не может заменить. Так что очень хочется поглядеть друг другу в глаза, сказать что-то, обменяться мнениями», - отметил Борис Шигин.

Одними из первых печатные наборы получили представители городской публичной библиотеки им. В. Г. Белинского и Литературного музея.

Такая акция проводится впервые. Главный редактор издания, журналист, поэт и бард Борис Шигин не мог оставить постоянных читателей «Суры» без новогодних подарков, лучшим из которых, как известно, считается книга.

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