В Пензе отменили традиционный кинофестиваль «Мужская роль»

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает путать планы. Из-за пандемии отменяются концерты и торжества. Фестиваль «Мужская роль», который носит имя легенды мирового кинематографа Ивана Мозжухина, не стал исключением.
Сообщение об отмене мероприятия появилось на личной странице его организатора Светланы Старостиной в соцсети Facebook.
В посте она обратилась к поклонникам таланта актера и сценариста. По ее словам, проведение кинофестиваля в онлайн-режиме - это неуважение к зрителям, которые раз в году имеют возможность посмотреть фильмы на больших экранах и пообщаться с их создателями.
Вариант с 50-процентной загруженностью залов Светлана Старостина тоже посчитала неуместным.
«Как это сделать на зрительском фестивале, когда и без того не хватает мест всем желающим? Да и рисковать здоровьем и жизнью наших зрителей мы не имеем права», - рассказала она.
Отмену кинофестиваля подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области, пояснив, что речи о переносе других запланированных мероприятий не идет.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Абсолютно бессмысленное мероприятие