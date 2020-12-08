В Пензе отменили традиционный кинофестиваль «Мужская роль»

08.12.2020 | 14:31

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает путать планы. Из-за пандемии отменяются концерты и торжества. Фестиваль «Мужская роль», который носит имя легенды мирового кинематографа Ивана Мозжухина, не стал исключением.

Сообщение об отмене мероприятия появилось на личной странице его организатора Светланы Старостиной в соцсети Facebook.

В посте она обратилась к поклонникам таланта актера и сценариста. По ее словам, проведение кинофестиваля в онлайн-режиме - это неуважение к зрителям, которые раз в году имеют возможность посмотреть фильмы на больших экранах и пообщаться с их создателями.

Вариант с 50-процентной загруженностью залов Светлана Старостина тоже посчитала неуместным.

«Как это сделать на зрительском фестивале, когда и без того не хватает мест всем желающим? Да и рисковать здоровьем и жизнью наших зрителей мы не имеем права», - рассказала она.

Отмену кинофестиваля подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области, пояснив, что речи о переносе других запланированных мероприятий не идет.