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Культура

В Пензе отменили традиционный кинофестиваль «Мужская роль»

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Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает путать планы. Из-за пандемии отменяются концерты и торжества. Фестиваль «Мужская роль», который носит имя легенды мирового кинематографа Ивана Мозжухина, не стал исключением.

Сообщение об отмене мероприятия появилось на личной странице его организатора Светланы Старостиной в соцсети Facebook.

В посте она обратилась к поклонникам таланта актера и сценариста. По ее словам, проведение кинофестиваля в онлайн-режиме - это неуважение к зрителям, которые раз в году имеют возможность посмотреть фильмы на больших экранах и пообщаться с их создателями.

Вариант с 50-процентной загруженностью залов Светлана Старостина тоже посчитала неуместным.

«Как это сделать на зрительском фестивале, когда и без того не хватает мест всем желающим? Да и рисковать здоровьем и жизнью наших зрителей мы не имеем права», - рассказала она.

Отмену кинофестиваля подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области, пояснив, что речи о переносе других запланированных мероприятий не идет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Абсолютно бессмысленное мероприятие

Гость||

Гость писал(a):

Абсолютно бессмысленное мероприятие
Когда твое существование бессмысленно - всегда так кажется. Но не расстраивайся, такие как ты тоже нужны.

Гость||

Дырявые кони нужны?

Имя: Гость
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