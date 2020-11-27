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Культура

В драмтеатре из-за COVID-19 обновили формат новогодних елок

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В условиях пандемии коронавируса пензенский драмтеатр будет проводить новогодние детские представления в обновленном формате. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения в четверг, 27 ноября.

«Не будет привычного хоровода у елки, Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей прямо со сцены большого зала и там же проведут несколько игр, в которые можно будет играть, сидя в креслах. Да и сам зал будет наполняться максимум наполовину, причем, согласно противоэпидемическим указаниям Роспотребнадзора, юные зрители вместе со своими родителями будут располагаться на значительном расстоянии друг от друга», - пояснили сотрудники драмтеатра.

Первое представление состоится 19 декабря. После поздравления и игр от Деда Мороза юным зрителям покажут постановку «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака. Сказку уже ставили в драмтеатре в 2015-м. В этом году актерский состав частично обновится. Репетиции уже начались, с артистами работает российский хореограф, режиссёр и педагог Алексей Зыков.

Планируется, что продажа билетов откроется в начале декабря.

Ранее о решении проводить новогодние представления несмотря на пандемию заявил губернатор Иван Белозерцев.

«Дети ждут новогодних елок, надо готовиться к этому. Пока отменять массовые мероприятия мы не планируем», - сообщил он на оперативном совещании в правительстве 23 ноября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Видели бы вы довольную рожу Фейгиной по НТВ убедились бы что дебилизм и садизм всегда вместе.

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