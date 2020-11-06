В Пензе устроили конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной

06.11.2020 | 20:17

Пять минут - максимум на каждое выступление. И не важно, что за произведение звучит - короткое стихотворение или целая поэма.

В Центре хореографического искусства организовали конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной - уроженки Пензы, заслуженной артистки Северной Осетии.

«В номинации «Чтецы» исполняют произведения Сергея Есенина. Участники в номинации «Поэты» исполняют произведение на тему «Россия - родина Победы»», - рассказал организатор конкурса Валерий Ануфриев.

Из-за сложной эпидобстановки конкурс проходит в смешанном формате. Многие участники прислали видео своих выступлений.

Маргарита Сидорова решила вживую предстать перед членами жюри. Девушка выбрала произведение Есенина «Кобыльи корабли».

«Очень сложное, мне хотелось разобраться в нем, поэтому я его взяла. Там о революции, о Гражданской войне, как на это реагирует творческий человек», - отметила участница конкурса Маргарита Сидорова.

Конкурс, шестой по счету, в этом году стал межрегиональным.