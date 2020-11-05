В Пензе готовят выставку работ художницы Натальи Кахтюриной

05.11.2020 | 20:46

Скоро живописные пейзажи, натюрморты и портреты украсят два зала Губернаторского дома. Идет монтаж персональной экспозиции талантливой пензенской художницы Натальи Кахтюриной. 50 ее полотен впервые будут представлены в этом музее. Свои работы женщина никогда не выставляла на главных творческих площадках Пензенской области. Сказалась тонкая и скромная натура, присущая лишь некоторым людям искусства.

«Стоит отметить, что Наталья Кахтюрина относится к той плеяде художников, которая активно работает на пленэре. У нее проводятся творческие командировки, так сказать, путешествия не только по разным уголкам России (особенно ей нравятся виды Волги, родные для нее просторы), но и зарубежные поездки - Италия, Франция находят отражение в ее работах», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

По этому, можно сказать географическому принципу и распределяют картины сотрудники музея. В первом зале они вывесили более поздние творения Натальи Кахтюриной, где запечатлены в основном зарубежные пейзажи, а во втором представлены уже русские мотивы.

Полюбоваться полотнами можно будет в пятницу, 6 ноября, во время официального открытия выставки, которое пройдет с учетом сложившейся ситуации.

«В период ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, стоит отметить, что музей соблюдает все нормы, указанные Роспотребнадзором. Мы не проводим массовых мероприятий, то есть массовых экскурсий не будет, но в ограниченном количестве - 5-10 человек одновременно - выставку можно посмотреть, соблюдая дистанцию и используя средства защиты», - пояснил Дмитрий Бушмин.