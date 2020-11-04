В Пензе открылась выставка фоторабот из разных уголков России

04.11.2020 | 13:06

В среду, 4 ноября, в пензенском Доме молодежи (ул. Кирова, 41) открылась фотовыставка «Россия. Полет через века».

Посетители увидят более 200 работ фотографов из разных уголков страны, из которых около половины отобраны в регионах специально к выставке и включены в местные экспозиции.

«Гостям предстанут завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России», - рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.

Фотовыставку увидят жители 85 регионов страны. Экспонаты будут размещаться на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, в терминалах аэропортов.

В Пензе с уникальными работами можно познакомиться до 4 декабря.