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Культура

В Пензе открылась выставка фоторабот из разных уголков России

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В среду, 4 ноября, в пензенском Доме молодежи (ул. Кирова, 41) открылась фотовыставка «Россия. Полет через века».

Посетители увидят более 200 работ фотографов из разных уголков страны, из которых около половины отобраны в регионах специально к выставке и включены в местные экспозиции.

«Гостям предстанут завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России», - рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.

Фотовыставку увидят жители 85 регионов страны. Экспонаты будут размещаться на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, в терминалах аэропортов.

В Пензе с уникальными работами можно познакомиться до 4 декабря.

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Источник — фото pixabay.com
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