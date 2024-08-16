В зоопарке закрыли на ремонт экспозицию белого медведя

16.08.2024 | 13:48

В пензенском зоопарке экспозицию белого медведя закрыли на ремонт. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Любители животных задали немало вопросов о состоянии Умки и его местонахождении. В зоопарке объяснили: с арктическим гигантом все в порядке, он находится в кормовом вольере.

Планируется, что ремонт экспозиции продлится около 2 недель.

«На время ремонта могу забрать мишку к себе», - в шутку предложил один из подписчиков группы.

«А прокормите нашего здоровяка?» - иронично поинтересовались в зоопарке.

Ранее стало известно, что в Пензе ожидают прибытия белой медведицы из Московского зоопарка. Для этого до конца года для бурых медведей будет построен новый вольер, а старый реконструируют под ее обитание.