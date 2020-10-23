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Культура

Пензенские коллективы покажут себя на фестивале «Танцуй, Поволжье!»

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В этом году жюри XXI всероссийского фестиваля-конкурса «Танцуй, Поволжье!» вживую смогло увидеть выступления коллективов-участников только во время открытия традиционного хореографического марафона. Да и то на сцене блистали лишь представители принимающей стороны. С мастерством остальных мэтры будут знакомиться в удаленном формате.

«В жюри всегда очень профессиональные люди, они работают уже не первый год на разных уровнях - и на российских конкурсах, и на международных, и межрегиональных. Опыт оценивания у них огромный и в онлайн-формате, и в офлайн», - отметила заведующая отделом Государственного Российского Дома народного творчества Анна Калыгина (г. Москва).

Конкурс проводится по двум номинациям: «Русский танец» и «Танцы народов Поволжья». Жюри в первую очередь предстоит оценивать исполнительский уровень, качество постановок и балетмейстерского решения и эмоциональность.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы показать, что мы сочинили сами, а чтобы показать, что мы сохраняем и бережем русскую культуру», - рассказала художественный руководитель ансамбля народного танца «Дымка» Наталья Зенина (г. Киров).

«Интересно посмотреть на сильные коллективы, это дает нам толчок к творчеству», - пояснил художественный руководитель ансамбля народного танца «Дымка» Юрий Некрасов (г. Киров).

В этом году заявки на участие в фестивале-конкурсе подали 24 коллектива из разных уголков страны, 8 из них - пензенские. Причем сурские танцоры если уж не побеждают, то всегда становятся лауреатами.

«На баннере «Пенза - столица народного танца!» - цитата народной артистки Советского Союза Миры Михайловны Кольцовой, художественного руководителя хореографического ансамбля «Березка», - сообщила член жюри XXI Всероссийского фестиваля-конкурса «Танцуй, Поволжье!» Лариса Алексеева.

Традиционно конкурс проходит в течение трех дней. 25 октября состоится гала-концерт и награждение победителей.

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