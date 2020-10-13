Для культурного центра на Ленинградской подбирают сотрудников

13.10.2020 | 09:45

В Пензе набирают сотрудников для центра культурного развития, который будет работать в реконструированном Доме офицеров на ул. Ленинградской.

В здании имеются зрительный зал на 400 мест, выставочные холлы, зоны коворкинга, конференц-зал для проведения творческих встреч, заседаний круглых столов, музыкальных и литературных выступлений, лекций и презентаций, деловых игр и мастер-классов.

«В центре культурного развития планируется организовать работу детских студий для занятий хореографией и эстрадным вокалом, театральным, кино- и фотоискусством. Для малышей будет функционировать центр раннего развития, а для взрослых организуют занятия танцами и аэробикой. Также предусмотрена работа театра моды и тренажерного зала», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в помещениях должно открыться около 25 клубов, любительских объединений по интересам и спортивных секций. Строительные работы практически завершены, сейчас ведется оформление документации, установка оборудования и мебели и подбор персонала.

«Важно наполнить новый объект культуры содержанием, чтобы многофункциональный центр стал местом проведения досуга для представителей всех категорий и возрастов - жителей города Пензы», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По замыслу чиновников, открытие центра позволит создать в Пензе условия для популяризации и развития хореографического и хорового искусства, художественно-прикладных видов творчества, а также сохранения и продвижения этнокультурных традиций.