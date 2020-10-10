Скрипач из Липецка дал нестандартный концерт в Пензе

10.10.2020 | 20:45

Почти каждый посетитель торгового центра достал телефон, чтобы снять происходящее. Положительные эмоции, которым многим сейчас так необходимы, дарил музыкант, исполнявший знаменитые произведения.

Артем Реутов, скрипач из Липецка, в Пензе во второй раз. Первый концерт состоялся в марте, прямо перед введением режима ограничений.

«Я стараюсь повышать настроение. Люди немножко устали и с удовольствием принимают музыку, творчество. Это приятно, потому что основная задача - поднять настроение в такое непростое время», - отметил Артем Реутов.

«Меня прямо душой потянуло», - прокомментировала посетительница ТЦ.

«Мы сейчас только стояли, рассуждали: «Эстраду, понятно, все могут сыграть. А Вивальди если?» И тут он начал играть Вивальди - мы аж дар речи потеряли! Живой классической музыки современности вообще не хватает», - оценили девушки.

И пусть сейчас все в масках. Главное - чтобы в глазах продолжала светиться надежда на лучшее.