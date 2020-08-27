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Культура

Жителей Первомайского района порадовал большой праздник

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«Первомайский район - территория успеха» - под таким лозунгом прошел праздник на Олимпийской аллее. Он собрал множество жителей и стал первым в череде подобных мероприятий.

«Я вообще-то здесь живу всего 14-й год. Жила в Железнодорожном районе, но переехала сюда, и мне очень нравится: лес, природа. Занимаюсь скандинавской ходьбой», - рассказала Альбина Акимова.

В районе есть и крупные крытые площадки для занятия спортом - стадион «Первомайский» и «Дизель-Арена». Достижения продемонстрировали юные каратисты, боксеры, футболисты и баскетболисты.

Гостей праздника развлекали лучшие творческие коллективы.

На празднике побывал глава города Пензы. Он поздравил жителей, отметив, что с момента образования в 1979 году Первомайский район изменился настолько, что теперь его не узнать. Тему продолжила Лидия Белякова.

«Только за последние годы выросли целые микрорайоны многоэтажных современных домов на улице Мира, Тепличной, Зеленодольской. Все они сданы с высоким уровнем благоустройства», - отметила глава Первомайского района г. Пензы.

Подобные мероприятия в ближайшие дни пройдут и в других районах Пензы. Они готовят жителей к главному празднику - Дню города, который состоится 4-6 сентября.

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