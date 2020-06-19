Для пензенцев откроют бесплатный автокинотеатр

19.06.2020 | 11:44

В Пензе откроется автокинотеатр. Он будет работать в рамках проекта «Кинопаркинг» в центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

«Автомобилисты смогут посмотреть советские фильмы от киноконцерна «Мосфильм», сохраняя себя в безопасности в период пандемии коронавируса», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большой экран разместят у входа в парк со стороны улицы Карла Маркса. Изображение будет выводиться с помощью современной проекционной аппаратуры.

Первый показ кино состоится в субботу, 20 июня, в 21:00. В дальнейшем их планируют проводить еженедельно.

«Мероприятие является бесплатным», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.