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Культура

Для пензенцев откроют бесплатный автокинотеатр

Печать

В Пензе откроется автокинотеатр. Он будет работать в рамках проекта «Кинопаркинг» в центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

«Автомобилисты смогут посмотреть советские фильмы от киноконцерна «Мосфильм», сохраняя себя в безопасности в период пандемии коронавируса», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большой экран разместят у входа в парк со стороны улицы Карла Маркса. Изображение будет выводиться с помощью современной проекционной аппаратуры.

Первый показ кино состоится в субботу, 20 июня, в 21:00. В дальнейшем их планируют проводить еженедельно.

«Мероприятие является бесплатным», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а потом будет большая платная паркевка

Гость||

Почему "потом"? Парковка будет платной сразу.

Гость||

там места только на 2-3 машины.

Гость||

Я на ЗИЛе приеду.

Имя: Гость
Комментарий:

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