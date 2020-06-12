Пензенцы подняли настроение землякам песнями о России

12.06.2020 | 18:48

День России стал, пожалуй, самым музыкальным днем в этом ограниченном на мероприятия году. На разных площадках Пензы творческие коллективы города воспевали дорогую страну. У памятника Первопоселенцу, который считается символом берегов Суры, Татьяна Стаильская славила Родину.

А главную музыкальную композицию дня исполнила целая семья Стаильских. Папа, мама и сын хором спели государственный гимн. Вместо зрителей были проезжающие мимо пассажиры транспортных средств.

В Пензе в День России звучали и отголоски строгой самоизоляции. В основном - в исполнении детей, которые выступали прямо с балконов своих домов.