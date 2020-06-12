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Культура

Пензенцы подняли настроение землякам песнями о России

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День России стал, пожалуй, самым музыкальным днем в этом ограниченном на мероприятия году. На разных площадках Пензы творческие коллективы города воспевали дорогую страну. У памятника Первопоселенцу, который считается символом берегов Суры, Татьяна Стаильская славила Родину.

А главную музыкальную композицию дня исполнила целая семья Стаильских. Папа, мама и сын хором спели государственный гимн. Вместо зрителей были проезжающие мимо пассажиры транспортных средств.

В Пензе в День России звучали и отголоски строгой самоизоляции. В основном - в исполнении детей, которые выступали прямо с балконов своих домов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Во истину - город Глупов!

Гость||

Не поспоришь

Гость||

Особенно после вчерашнего ,что кошмар Пензы её не отставит.

Гость||

а для футболистов вероятность серьёзных последствий даже при заражении и вовсе на уровне стат. погрешности. И ради этой погрешности весь этот цирк?

Гость||

Ух ,хорошо ,что пронесло и вождь назначил И.на 2 срок,стабильность наше все ,да и,ещё развитие..

Имя: Гость
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