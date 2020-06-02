Пензенцев приглашают принять участие в региональном диктанте

02.06.2020 | 09:53

В субботу, 6 июня, Пензенская областная библиотека имени Лермонтова проведет традиционный региональный диктант. Однако в 2020 году он пройдет в новом формате.

«Так складываются обстоятельства, что в этот раз нет возможности собраться в библиотеке. Но самоизоляция не повод забыть о грамотности. Диктант пройдет онлайн», - пояснили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Желающих принять участие в региональном диктанте ждут в 18:00 в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

После завершения диктанта следует сфотографировать работу и отправить на электронную почту lermontovkapnz@gmail.com с пометкой «Региональный диктант».

Проверять и оценивать работы будут преподаватели кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ.