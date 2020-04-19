Артисты Пензенского ТЮЗа готовят проект к 75-летию Победы

19.04.2020 | 18:40

Фрагменты из произведений о Великой Отечественной разучивают артисты театра юного зрителя. Они, как и многие пензенцы, пока находятся дома, но не сидят без дела.

Труппа работает над проектом, посвященным 75-летию Победы. Ему дали название «Слова, рожденные войной».

«Смысл заключается в том, чтобы наши артисты сами взяли материал (любимый, тот, который им нравится), сами придумали, как они его сделают по-актерски. Это чтение стихов, песня, отрывок из прозы, какие-то этюды - все что угодно», - пояснил художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

Получается не с первого дубля. Актеры много репетируют, а пробные варианты отправляют на суд режиссера Владимира Карпова.

Репетиции через интернет - это эксперимент, но не проблема для труппы, которая не боится трудностей. Запуск проекта намечен на 17 апреля. Работы артистов разместят на официальных интернет-площадках театра.