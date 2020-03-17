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Культура | В Пензе состоялся концерт заслуженного артиста России Кая Метова

17.03.2020|17:13
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Кай Метов успел вскочить в последний вагон уходящего поезда. Его концерт был запланирован на день, когда в Пензе объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Отмену выступления известного певца обсуждали и в правительстве области.

«Всем пока рекомендовано приостановить массовые мероприятия, в том числе и культурные, и спортивные, и с участием детей», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«Потом вроде бы сказали, что концерт будет, потом - что концерта не будет. В результате оказалось, что сегодня здесь, в Пензе, - заключительное публичное мероприятие, а с завтрашнего дня будет карантин. Я прекрасно понимаю, что если есть какая-то опасность, нужно сделать предписание, но вот пока посчитали возможным проведение концерта», - рассказал заслуженный артист России Кай Метов.

Выступал заслуженный артист России в драматическом театре. Зал был неполон: некоторые пензенцы сдали купленные билеты.

Свою программу Метов назвал «Вспомни меня», включил в нее хиты из 90-х и новые произведения.

«Страна меняется, и зритель меняется, и вкус зрителя меняется. Неизменным остается одно - честность», - отметил артист.

Концерт Кая Метова продолжался час и сорок минут.

Что касается запрета на проведение массовых мероприятий в Пензе, в том числе на выступления приезжих звезд, то он будет действовать до середины апреля.

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Гость|17.03.2020 18:39|

Отличный концерт!С детства уважаю Кала метова.

Гость|17.03.2020 18:44|

кайрат его полное имя

Гость|17.03.2020 19:35|

это так у нас мероприятия массовые запрещены?

Гость|17.03.2020 19:36|

Кал вагинович Метов.

Гость|17.03.2020 19:57|

А этот аксакал кал метов кыргыз?

Гость|17.03.2020 19:59|

Павел петух воля не брат ему?

Имя: Гость
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