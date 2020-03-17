17.03.2020 | 17:13

Кай Метов успел вскочить в последний вагон уходящего поезда. Его концерт был запланирован на день, когда в Пензе объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Отмену выступления известного певца обсуждали и в правительстве области.

«Всем пока рекомендовано приостановить массовые мероприятия, в том числе и культурные, и спортивные, и с участием детей», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«Потом вроде бы сказали, что концерт будет, потом - что концерта не будет. В результате оказалось, что сегодня здесь, в Пензе, - заключительное публичное мероприятие, а с завтрашнего дня будет карантин. Я прекрасно понимаю, что если есть какая-то опасность, нужно сделать предписание, но вот пока посчитали возможным проведение концерта», - рассказал заслуженный артист России Кай Метов.

Выступал заслуженный артист России в драматическом театре. Зал был неполон: некоторые пензенцы сдали купленные билеты.

Свою программу Метов назвал «Вспомни меня», включил в нее хиты из 90-х и новые произведения.

«Страна меняется, и зритель меняется, и вкус зрителя меняется. Неизменным остается одно - честность», - отметил артист.

Концерт Кая Метова продолжался час и сорок минут.

Что касается запрета на проведение массовых мероприятий в Пензе, в том числе на выступления приезжих звезд, то он будет действовать до середины апреля.

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