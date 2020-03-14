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Культура | В Пензе маленькие танцоры впервые показали себя на сцене

14.03.2020|17:09
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В центре хореографического искусства самые юные танцоры области сделали свои первые шаги на сцене. В артисте все должно быть прекрасно: и пластика, и костюм, и душа, и улыбка. Даже если ему всего три года.

«Это для них неоценимый опыт, потому что ребята в таком возрасте и их родители очень хотят выступать», - отметила заместитель директора Центра хореографического искусства г. Пензы Галина Майорова.

Фестиваль детских танцевальных групп от 3 до 5 лет традиционно проходит в начале весны и собирает несколько сотен юных танцоров, посмотреть на которых приходят всей семьей.

«Было принято решение отдать ребенка в танцы. Это и спортивное развитие, и культурное», - подчеркнул житель г. Пензы Павел Капешкин.

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