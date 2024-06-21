Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|17:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Началась подготовка к 53-му Лермонтовскому празднику поэзии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


12-13 июля в Пензенской области состоится 53-й Лермонтовский праздник поэзии, приуроченный к 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича. Распоряжение о проведении торжеств подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Министерству культуры и туризма поручено совместно с администрацией Пензы разработать программу мероприятий в областном центре и оказать содействие музею-заповеднику «Тарханы» в подготовке сценария и установке сценических площадок на территории усадьбы.

На эти цели из регионального бюджета минкульту выделяется 5,4 млн рублей.

По традиции в первый день праздник поэзии проводится в Лермоновском сквере в Пензе, а во второй - в «Тарханах», где русский классик провел детские годы. Туда съезжаются артисты, писатели и поэты со всей России.

Программа мероприятий этого года пока не опубликована, но, как правило, все начинается с возложения цветов к могиле Лермонтова. Возглавляет его почетный караул. После троекратного удара колокола колонна движется к месту упокоения знаменитого поэта, воспевшего одиночество.

На территории усадьбы организуют работу различных интерактивных площадок. В Зеленом театре проводится творческая встреча с гостями. Также традиционно на празднике вручается премия имени Михаила Лермонтова.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте