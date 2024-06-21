Началась подготовка к 53-му Лермонтовскому празднику поэзии

21.06.2024 | 16:24

12-13 июля в Пензенской области состоится 53-й Лермонтовский праздник поэзии, приуроченный к 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича. Распоряжение о проведении торжеств подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Министерству культуры и туризма поручено совместно с администрацией Пензы разработать программу мероприятий в областном центре и оказать содействие музею-заповеднику «Тарханы» в подготовке сценария и установке сценических площадок на территории усадьбы.

На эти цели из регионального бюджета минкульту выделяется 5,4 млн рублей.

По традиции в первый день праздник поэзии проводится в Лермоновском сквере в Пензе, а во второй - в «Тарханах», где русский классик провел детские годы. Туда съезжаются артисты, писатели и поэты со всей России.

Программа мероприятий этого года пока не опубликована, но, как правило, все начинается с возложения цветов к могиле Лермонтова. Возглавляет его почетный караул. После троекратного удара колокола колонна движется к месту упокоения знаменитого поэта, воспевшего одиночество.

На территории усадьбы организуют работу различных интерактивных площадок. В Зеленом театре проводится творческая встреча с гостями. Также традиционно на празднике вручается премия имени Михаила Лермонтова.