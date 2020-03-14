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Культура | Участницы конкурса «Мисс студенчество» готовятся к финалу

14.03.2020|17:40
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Претендентки на титул «Мисс студенчество - 2020» готовятся к финальному шоу. Меньше двух недель осталось до выхода участниц традиционного весеннего конкурса красоты на большую сцену. В этом году его тема - кино.

«Подразумеваются всевозможные интересные эффекты. Каскадеров не обещаю, но жанр фэнтези будет на сцене. Все всегда ждут конкурс купальников, вот именно там он и будет», - открыла часть секретов режиссер-постановщик шоу Ольга Букина.

Состав участниц психологически уравновешен. 13 девушек работают над собой и стараются сделать яркое, зрелищное шоу.

«Творческий номер у каждой девчонки - свой, хороший, потому что показывают то, что умеют. Я занималась художественной гимнастикой, поэтому мой номер будет связан с ней. И что-то в плане хореографии», - рассказала участница конкурса «Мисс студенчество - 2020» Юлия Дроздова.

Интрига, кто получит корону победительницы, сохранится до 25 марта. В этот день в областной филармонии состоится финал конкурса «Мисс студенчество - 2020». Начало программы - в 19:00.

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Гость|14.03.2020 18:42|

Тяжкий выбор,... Лучше не было?

Гость|14.03.2020 18:54|

Неужели получше нет ?

Гость|14.03.2020 18:57|

Партии нужны гимнастки...

Гость|14.03.2020 18:59|

Некоторые так себе,а в основном просто ужас.

Гость|14.03.2020 19:19|

Стручёк-старичок в жюри приглашен?

Гость|14.03.2020 19:59|

Гость писал(a):

Гость|14.03.2020 19:19|

Стручёк-старичок в жюри приглашен?

Онлайн)

Имя: Гость
Комментарий:

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