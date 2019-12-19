19.12.2019 | 16:33

На конкурсе-фестивале частушек «Сурская веселуха» не было места унынию, царил сплошной позитив.

На сцене бывшего кинотеатра «Октябрь» выступали только самодеятельные артисты. Участвовало много ветеранов.

«Прелесть частушки в том, что она отражает всю нашу русскую действительность. В частушке мы можем услышать не просто народное исполнение, а еще даже события, которые происходят в нашей стране, - есть частушки такие», - рассказал заслуженный работник культуры РФ Виктор Гайдабрус.

Все участники конкурса-фестиваля получили дипломы.

«Сурская веселуха» в Пензе проводилась во второй раз.