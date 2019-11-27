27.11.2019 | 17:21

Каждый район себя усердно нахваливает. Дошла очередь до Кузнецкого. В библиотеке имени Лермонтова состоялась очередная презентация в рамках смотра-конкурса художественной самодеятельности учреждений культуры «Пою тебе, мой Сурский край». По словам приехавших с берегов Труева, они самые талантливые и работящие.

На выставке было все, чем богат Кузнецкий район. От хохломской росписи до маринованных грибов. От достижений спорта до Тихвинской ярмарки. Местные артистки взахлеб рассказывали об истории края и выдающихся земляках.

«Кузнецкий район мы называем районом восходящего солнца, потому что именно у нас день начинается на 9 минут раньше, чем в Пензе. Говоря о Кузнецком районе, мы считаем, что это колыбель четырех аэропортов. 2-3 часа - и на расстоянии транспортной доступности вы можете воспользоваться одним из аэропортов города Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова», - сообщила заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.

А в концертном зале творческие коллективы танцевали и пели о большой любви к Сурскому краю и России.

Следующий в культурной очереди - Шемышейский район.