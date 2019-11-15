15.11.2019 | 17:33

Игорь Растеряев - пожалуй, первый российский музыкант, сначала получивший известность благодаря Интернету и лишь затем начавший концертную деятельность. Славу «мужичку с гармошкой» принесли его «Комбайнеры», выложенные в Сеть в 2010 году.

На концерте в Пензе музыкант представил и старые песни, и из уже пятого альбома «Дождь над Медведицей», и совсем новые, еще никуда не вошедшие.

Концерты Растеряева похожи больше на творческие вечера, где артист общается со зрителями, читает стихи.

Одно стихотворение посвящено деду, прошедшему Великую Отечественную, - воспоминания о его рассказах о войне:

«Тут я перебивал всегда,

Дослушивал едва ли:

«Дедуня, что за ерунда?

Давай, как вы стреляли!

Давай, как ты горел в огне,

Чуть не погиб на мине…» -

Неинтересно было мне

Про простыни в Берлине.

Но дед чего-то замолкал,

Шел за добавкой каши

И кашу снова в рот толкал,

Чтоб стал быстрей я старше…

Его уж нет, а я большой.

И вдруг я докумекал:

В тот день был самый главный бой

За звание человека».

В преддверии 75-летия Победы свой концерт Растеряев начал с военной темы. В первом отделении музыкант исполнил песни под аккомпанемент гармони, а во второй части к нему присоединились приглашенные артисты.