Игорь Растеряев - пожалуй, первый российский музыкант, сначала получивший известность благодаря Интернету и лишь затем начавший концертную деятельность. Славу «мужичку с гармошкой» принесли его «Комбайнеры», выложенные в Сеть в 2010 году.
На концерте в Пензе музыкант представил и старые песни, и из уже пятого альбома «Дождь над Медведицей», и совсем новые, еще никуда не вошедшие.
Концерты Растеряева похожи больше на творческие вечера, где артист общается со зрителями, читает стихи.
Одно стихотворение посвящено деду, прошедшему Великую Отечественную, - воспоминания о его рассказах о войне:
«Тут я перебивал всегда,
Дослушивал едва ли:
«Дедуня, что за ерунда?
Давай, как вы стреляли!
Давай, как ты горел в огне,
Чуть не погиб на мине…» -
Неинтересно было мне
Про простыни в Берлине.
Но дед чего-то замолкал,
Шел за добавкой каши
И кашу снова в рот толкал,
Чтоб стал быстрей я старше…
Его уж нет, а я большой.
И вдруг я докумекал:
В тот день был самый главный бой
За звание человека».
В преддверии 75-летия Победы свой концерт Растеряев начал с военной темы. В первом отделении музыкант исполнил песни под аккомпанемент гармони, а во второй части к нему присоединились приглашенные артисты.