13.11.2019 | 18:06

Волшебная и зрелищная история о современном мире, рассказанная на языке цирка, театра и современных технологий. Именно так в 2019 году решила поведать о своей деятельности пензенская цирковая студия «Премьера». Отчетный концерт состоялся в большом зале Центра культуры и досуга.

Организаторы назвали шоу «В полете за мечтой». Кроме цирковых артистов, в нем приняли участие и их друзья по творческому цеху - учебный театр «Утро» детской музыкальной школы имени Виктора Чеха, образцовый театр моды и танца Elite style, танцевально-спортивный клуб S-Dance и шоу-балет «Летуаль».

На протяжении часа зрителей радовали своим творчеством и удивляли юные и взрослые артисты.

В дружный коллектив студии «Премьера» принимают малышей с 6 лет.