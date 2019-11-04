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Культура | Акцию «Ночь искусств» в Пензе поддержали тысячи горожан

04.11.2019|17:13
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Тысячи пензенцев устремились в театры, библиотеки и музеи в Ночь искусств. Традиционная акция завершила марафон культурных мероприятий, популярность которых стремительно растет.

«Хочется все ребенку показать, мы очень давно здесь не были. Хочется посмотреть все, тем более бесплатно», - пояснила жительница Пензы Наталья Богоносцева.

«В этом году «Ночь искусств» посвящена театру, поэтому сквозной линией эта тема будет проходить во всех государственных учреждениях культуры Пензенской области», - отметила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

В картинной галерее разыграли спектакль, который поставили силами сотрудников учреждения, студентов колледжа искусств, художественного училища и госуниверситета.

«Люди приходят, знакомятся с новыми художниками, скульпторами. В основном что? Дом, быт, работа, а так мы выбираемся, общаемся, знакомимся», - поделилась жительница Пензы Екатерина Бурякова.

Акция «Ночь искусств» прошла в Пензе в седьмой раз.

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