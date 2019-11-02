02.11.2019 | 18:16

Декорации разобраны, костюмы уложены, самодеятельные артисты разъезжаются по домам: в Пензе подвели итоги фестиваля «Театральный калейдоскоп. Удивительный мир - театр». Он объединил детские и юношеские творческие коллективы.

«После некоторых спектаклей ко мне подходили дедушки, бабушки, родители и спрашивали, где можно записаться в театральный кружок. Я говорю: «У нас в городе их много».

Хочу, чтобы дети были заняты не улицей. Пусть это лучше будет театральная или другая деятельность, но заняты - это самое главное», - подчеркнула председатель оргкомитета фестиваля Людмила Лизунова.

Фестиваль проходил в течение недели на разных площадках. Всего члены жюри посмотрели 25 постановок. Актеры-любители представляли разные спектакли, в том числе по мотивам произведений классиков, читали стихи.

Равиля Кучер - режиссер театральной студии Полеологовской школы Бессоновского района. У нее 30 с лишним воспитанников - учеников разных классов.

«Как они говорят, мы здесь учимся раскрепощаться, нашли друзей, учимся разговаривать, мысли свои передавать посредством речи. Привезли уличный свой спектакль «Не болтай» по мотивам народных сказок, автор - я», - рассказала режиссер.

Все творческие коллективы, выступавшие на фестивале, были отмечены дипломами. А их руководители и исполнители лучшей мужской и женской роли получили благодарственные письма и флеш-карты.