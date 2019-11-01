01.11.2019 | 15:40

«МаскерадЪ» закрыт, но не прощается со зрителем. В Пензе подвели итоги III Международного театрального фестиваля. В этот раз его программа была приурочена к 145-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда.

«Есть усталость, есть радость и есть грусть, потому что это все заканчивается. Каждый раз на этом фестивале мы сдруживаемся с нашими коллегами - театральными критиками и актерами, и вообще как-то мы чаще друг друга видим, особенно в театре», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

В рамках «Маскерада» на пензенскую сцену выходили актеры из Ульяновска, Саратова, Перми, Москвы. В программе были не только спектакли, но и кинопоказы, лекции, работала творческая лаборатория «За Мейерхольдом» с участием студентов режиссерского факультета Российского института театрального искусства.

«Мы увидели, что классика не устаревает. И то, что в зале было много молодежи, тоже очень важно. Фестиваль делает важную вещь - он людям говорит: театр - это интересно, театр - это необычно», - отметила член жюри фестиваля Валентина Федорова.

«Общение актеров пензенских с приезжими было постоянно, это было общение и творческое, и дружеское, и это очень важно», - подчеркнул член жюри фестиваля Валерий Подгородинский.

Следующий театральный фестиваль «МаскерадЪ» состоится в 2021 году. Его посвятят творчеству Михаила Булгакова.