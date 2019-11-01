Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 ноя 2019|20:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  71.28  |  $  63.89

Культура | В Пензе завершился III театральный фестиваль «МаскерадЪ»

01.11.2019|15:40
Печать

«МаскерадЪ» закрыт, но не прощается со зрителем. В Пензе подвели итоги III Международного театрального фестиваля. В этот раз его программа была приурочена к 145-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда.

«Есть усталость, есть радость и есть грусть, потому что это все заканчивается. Каждый раз на этом фестивале мы сдруживаемся с нашими коллегами - театральными критиками и актерами, и вообще как-то мы чаще друг друга видим, особенно в театре», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

В рамках «Маскерада» на пензенскую сцену выходили актеры из Ульяновска, Саратова, Перми, Москвы. В программе были не только спектакли, но и кинопоказы, лекции, работала творческая лаборатория «За Мейерхольдом» с участием студентов режиссерского факультета Российского института театрального искусства.

«Мы увидели, что классика не устаревает. И то, что в зале было много молодежи, тоже очень важно. Фестиваль делает важную вещь - он людям говорит: театр - это интересно, театр - это необычно», - отметила член жюри фестиваля Валентина Федорова.

«Общение актеров пензенских с приезжими было постоянно, это было общение и творческое, и дружеское, и это очень важно», - подчеркнул член жюри фестиваля Валерий Подгородинский.

Следующий театральный фестиваль «МаскерадЪ» состоится в 2021 году. Его посвятят творчеству Михаила Булгакова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 