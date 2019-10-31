31.10.2019 | 18:10

Спектакль «Живой труп» оказался самым фундаментальным в репертуаре фестиваля «Маскерадъ». Его продолжительность - 3 часа 40 минут.

«Ну, для нас это сюрприз, но мы выдержим», - отметила зрительница.

Такую глубокую постановку, рассчитанную на зрителя 18+, привез саратовский театр драмы.

«Классика всегда свежа, молода, и проблемы, которые Лев Николаевич огромное количество лет тому назад описывал в этой великой пьесе, совершенно наши. Человек в основных вопросах не очень изменился. Сейчас у меня дети 19 лет, студенты, их волнует то же самое», - рассказал художественный руководитель Саратовского академического театра драмы им. И. А. Слонова Григорий Аредаков.

70% пензенской труппы - выпускники саратовской театральной школы. Поэтому спектакль из соседнего региона был принят с особой теплотой. Почти четыре часа живой классики пролетели незаметно.