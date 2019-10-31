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Культура | Саратовский театр порадовал пензенцев «Живым трупом»

31.10.2019|18:10
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Спектакль «Живой труп» оказался самым фундаментальным в репертуаре фестиваля «Маскерадъ». Его продолжительность - 3 часа 40 минут.

«Ну, для нас это сюрприз, но мы выдержим», - отметила зрительница.

Такую глубокую постановку, рассчитанную на зрителя 18+, привез саратовский театр драмы.

«Классика всегда свежа, молода, и проблемы, которые Лев Николаевич огромное количество лет тому назад описывал в этой великой пьесе, совершенно наши. Человек в основных вопросах не очень изменился. Сейчас у меня дети 19 лет, студенты, их волнует то же самое», - рассказал художественный руководитель Саратовского академического театра драмы им. И. А. Слонова Григорий Аредаков.

70% пензенской труппы - выпускники саратовской театральной школы. Поэтому спектакль из соседнего региона был принят с особой теплотой. Почти четыре часа живой классики пролетели незаметно.

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Гость|31.10.2019 19:45|

так нас радует пока живая гувернантка белозерцева...

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