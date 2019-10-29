29.10.2019 | 13:47

В воскресенье, 3 ноября, Пензенская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств - 2019». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

В областной библиотеке имени Лермонтова (проспект Строителей, 168а) в 18:00 пройдет торжественное открытие акции с участием вокальной студии Continent music. С 18:30 начнутся мастер-классы по рукоделию, игры для всей семьи: «Путешествие по сказочной России», «Прогулки по Пензе», «По следам героев А. И. Куприна», «Здесь живут драконы» и другие. Для маленьких зрителей покажет спектакль «Кукольный дом».

В 19:00 состоится отборочный чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Также гостей ждут концертная программа, театральная читка и лекция о музыке. В 21:00 начнется экскурсия с фонариками по книгохранилищу. В 23:00 посетителей ждет ночной киносеанс.

В старом корпусе библиотеки (ул. Белинского, 10) с 17:00 до 20:00 запланированы концерт, мастер-класс, книжная экспозиция, открытый микрофон и просмотр фильма.

В Пензенском государственном краеведческом музее (ул. Красная, 73) с 18:00 до 19:00 пройдет театрализованная экскурсия «Пензенский хронограф». С 19:00 до 20:00 можно будет послушать на патефоне старые пластинки. В 20:00 будет представлен проект «Исторические предметы интерьера», в 21:00 начнется квест-экскурсия по залам музея и подведение итогов конкурса «Фото с мамонтом».

В музее И. Н. Ульянова (ул. Красная, 54а) открытие акции запланировано на 18:00. Гостям предлагается осмотреть выставки «Мир пензенских сословий: семья и быт XIX-XX вв.», «И. Н. Ульянов в Пензе и его окружение», «Боевой карандаш», экспозицию «Мозаичные сокровища Эмалевой комнаты - «То, что не смог сделать Фаберже!», узнать о том, как в ХХ веке менялись представления о воспитании детей, познакомиться с историей игрушечной посуды.

С 20:00 до 22:00 посетителей ждет игра с выполнением разных заданий, после которой пройдет награждение победителей и закрытие «Ночи искусств».

В Музее народного творчества (ул. Куйбышева, 45) мероприятия начнутся в 18:00. Пензенцев ждут мини-спектакли «Театральные зарисовки», интерактивная беседа «Легенды барского дома», мастер-классы, конкурс караоке и обзорные экскурсии.

В музее В. О. Ключевского в 18:00 начнется экскурсия, в 19:20 прозвучат камерная музыка и стихи, пройдет демонстрация документальных фильмов «Планета Ключевский». Затем гостей ждет знакомство с мемориальными вещами В. О. Ключеского.

В Литературном музее (ул. Кирова, 2) в 18:00 театральная студия «Росток» представит детские спектакли «Федорино горе» и «Тараканище», а в 19:00 начнутся выступления воспитанников театра-студии «Бум». В 20:00 ведущие в образах дам XIX века познакомят экскурсантов с обычаями и нравами литературных салонов, проведут викторину и пригласят на бал с мастер-классом по историко-бытовому танцу. А молодой человек в образе писателя Николая Лескова предложит написать несколько поэтических строк настоящим гусиным пером и чернилами.

В 21:00 сотрудники музея покажут театрализованную миниатюру по известному рассказу Александра Куприна «Куст сирени». Затем гостей ждет получасовой спектакль «Театра на обочине», после чего актер Театра Доктора Дапертутто Дмитрий Аксенов читает с детьми рассказы А. Раскина «Как папа был маленьким».

В главном корпусе областной картинной галереи имени К. А. Савицкого (ул. Советская, 3) после торжественного открытия в 18:00 начнется спектакль «Театр муз», а затем пройдут тематические экскурсии «Ее Величество Живопись», «Архитектура и музей», «Скульптура в музее», «Особый вид графики». В 20:00 запланирован вечер романса, а затем прозвучат песни знаменитых французских артистов прошлых лет.

Гостей ждет мастер-класс «Удивительная акварель», обзорная экскурсия, перформанс «Создаем шедевр современного искусства» и беспроигрышная лотерея.

В Губернаторском доме (ул. Советская, 5) к 370-летию Пожарной охраны России будет представлена выставка портретов пензенских пожарных и сюжетные композиции. В 19:00 начнется концерт бардовской песни. В 20:00 гости посмотрят ролик, созданный к 230-летию коллекции Никольского музея стекла и хрусталя, а затем прослушают лекцию в «Хрустальной комнате». Также в программе мастер-классы «Искусство графики» и «Игрушка из глины».

В Музее одной картины им. Г. В. Мясникова (ул. Кирова, 11) в 17:30 начнется программа «Любимая музыка И. Е. Репина». На 19:00 намечена встреча с режиссером фильма «Непостижимый Репин» Ларисой Трушиной. Сеансы демонстрации картины «Портрет священника Г. С. Петрова» в сопровождении этого фильма состоятся в 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:30. На них, как и на встречу с режиссером, необходимо записываться заранее.

В областном драмтеатре в 21:00 начнется вечер актерской песни «Музыка на бис - 2», в котором артисты исполнят вокальные номера как из спектаклей, так и подготовленные специально.

Также акция «Ночь искусств» пройдет в музеях А. И. Куприна (с. Наровчат, ул. Куприна, 3), В. Г. Белинского (г. Белинский, ул. Барышева, 4), А. Н. Радищева (с. Радищево Кузнецкого района, ул. Центральная, 66), стекла и хрусталя (г. Никольск, ул. Театральная, 1а).