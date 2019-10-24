В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого создадут мультимедиагид в формате дополненной реальности.
Сначала специалистам предстоит отредактировать научно-популярные текстовые описания каждого экспоната музея, проводимых экскурсий и самой галереи на русском языке.
Затем нужно будет перевести эти материалы на иностранный язык (он выбирается исходя из состава туристов, посещающих музей) и подготовить аудиогид.
«Результатом проекта станет публикация разработанного контента в мобильном приложении и на платформе «Артефакт», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
ну и слово! почти как мультимедиагидра