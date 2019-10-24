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Культура | В Пензе создадут мультимедиагид по экспозиции картинной галереи

24.10.2019|11:44
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В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого создадут мультимедиагид в формате дополненной реальности.

Сначала специалистам предстоит отредактировать научно-популярные текстовые описания каждого экспоната музея, проводимых экскурсий и самой галереи на русском языке.

Затем нужно будет перевести эти материалы на иностранный язык (он выбирается исходя из состава туристов, посещающих музей) и подготовить аудиогид.

«Результатом проекта станет публикация разработанного контента в мобильном приложении и на платформе «Артефакт», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|24.10.2019 11:53|

ну и слово! почти как мультимедиагидра

Гость|24.10.2019 11:56|

Гость писал(a):

ну и слово! почти как мультимедиагидра
Аненербе.

Гость|24.10.2019 11:57|

А я один раз в картинной галерее чуть не забеременела.

Имя: Гость
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