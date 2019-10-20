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Культура | В Лермонтовской библиотеке провели презентацию Вадинского района

20.10.2019|13:51
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Чиновники водили хоровод вместе с артистами из Вадинского района, презентация которого состоялась в областной библиотеке имени Лермонтова.

Пришедшим рассказывали о культурной жизни, восстановлении храмов, демонстрировали творчество народных умельцев. С другой стороны, куда без праздника живота? На столах лежали съедобные товары вадинских предпринимателей.

В частности, большим спросом пользуется у населения продукция кондитерского цеха. Она реализуется и на ярмарках выходного дня.

В Пензу привезли также экспонаты Вадинского краеведческого музея, причем разных столетий. Например, представлена Отечественная война 1812 года, ведь в районе располагался 12-й егерский полк. Предметы армейского быта, солдатские награды потомки передали в музей.

Завершилась презентация Вадинского района концертом, подготовленным силами местных творческих коллективов.

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Гость|20.10.2019 14:09|

Чего то Наилька никак решиться не мог,за кем в хоровод встать)))

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