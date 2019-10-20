Чиновники водили хоровод вместе с артистами из Вадинского района, презентация которого состоялась в областной библиотеке имени Лермонтова.
Пришедшим рассказывали о культурной жизни, восстановлении храмов, демонстрировали творчество народных умельцев. С другой стороны, куда без праздника живота? На столах лежали съедобные товары вадинских предпринимателей.
В частности, большим спросом пользуется у населения продукция кондитерского цеха. Она реализуется и на ярмарках выходного дня.
В Пензу привезли также экспонаты Вадинского краеведческого музея, причем разных столетий. Например, представлена Отечественная война 1812 года, ведь в районе располагался 12-й егерский полк. Предметы армейского быта, солдатские награды потомки передали в музей.
Завершилась презентация Вадинского района концертом, подготовленным силами местных творческих коллективов.
Чего то Наилька никак решиться не мог,за кем в хоровод встать)))