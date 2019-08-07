07.08.2019 | 18:17

У картины Василия Верещагина под названием «В Туркестане» отреставрировали раму. Она отсутствовала несколько недель, теперь вернулась в постоянную экспозицию. Взгляд невольно выделяет ее среди других полотен.

«Были сколы на ней, загрязнения, потертости, она не имела экспозиционного вида. А картина замечательная», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В галерее хранится единственная работа В. В. Верещагина. У этого полотна рама - сама большая ценность. Возможно, ее подбирал автор, то есть этому творению около полутора сотен лет. В XXI веке над ним трудился пензенский реставратор Валерий Базыгин.

«Восстановлена нашим художником именно так, как она была, когда была эта картина передана нам (где-то в 1911 году). По мнению наших искусствоведов, эта картина - из главной коллекции генерала Селиверстова, от которой в 1892 году и пошла Пензенская картинная галерея», - рассказал Кирилл Застрожный.

Работы у специалистов хоть отбавляй - они готовят новую выставку «XVII век. Эпоха Рембрандта». На ней пензенцам представят творения итальянских, голландских и фламандских мастеров. Большинство картин посетители еще никогда не видели.

Прежде чем на них упадут взгляды пензенцев, живописные полотна и их рамы нужно привести в порядок. Если изображения по большей части хорошо сохранились, то обрамления выглядят хуже.

«Возраст одной рамы - более 200 лет, и поэтому наши художники будут очень тщательно восстанавливать, будет наноситься специальный материал», - уточнил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Несведущий человек скажет: какая разница, будет у картины такая рама или другая? Специалисты же считают обрамление важным элементом - оно, как завершающий штрих, собирает внимание зрителей на изображении. Неподходящее может испортить все впечатление.