02.08.2019 | 15:33

Живописный шедевр преподнес немало сюрпризов художнику-реставратору Ольге Карасевой. «Царскую поездку по Волге» Алексей Боголюбов написал приблизительно в 1860 году.

Она находилась в первой коллекции, подаренной генералом Селиверстовым Пензенской картинной галерее, но затем долгие годы пряталась в ее запасниках, что привело к ряду повреждений работы. Она покрылась плотным слоем грязи, имела потертости в некоторых местах. Их было видно сразу. А вот то, что связь между грунтом и холстом нарушилась, выяснилось только в процессе реставрации.

«Это выглядело очень страшно, когда краска на твоих глазах приподнимается от холста, тут срочно нужны противоаварийные меры. Тут же с кисти я подводила клей под вставшие участки, прижимала их аккуратненько, прямо по миллиметру шло все. И очень кропотливо, долго укреплялось», - рассказала Ольга Карасева.

В коллекции Пензенской картинной галереи находится 26 работ известного мариниста. Некоторые из них можно увидеть в экспозиции в Зеленом зале. Но вот «Царская поездка по Волге» считается совершенно особенной работой из-за ее цветового решения.

«Это раннее утро, восход над Волгой, это отражение в еще спокойных, мягких волнах волжской воды многоцветья раннего летнего утра. И это еще такая темная большая масса, большой корабль, который волокут бурлаки, который сопровождают лодки охраны», - пояснил директор галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Сразу после реставрации картины он принял решение украсить ею вернисаж юбиляров.

«Поэтому все желающие могут уже с сегодняшнего дня к нам прийти и увидеть на нашей выставке эту картину, которую не видел широкий зритель. По крайней мере, очень давно, многие десятилетия», - сообщил Кирилл Застрожный.