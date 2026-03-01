47-летний пензенец попался на распространении порнографии

47-летнего жителя Пензы подозревают в распространении материалов порнографического характера. Полиция начала проверку после получения оперативной информации.

Личность злоумышленника установили, он не стал отрицать вину и пояснил, что познакомился в интернете с неким мужчиной.

Отправляя порноснимки, подозреваемый, по его словам, хотел привлечь внимание виртуального собеседника.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В декабре за аналогичное преступление задержали 64-летнего жителя Пензы. В его случае полиция установила больше 200 эпизодов.