Опасные БАДы: двое пензенцев отравили покупателей мухоморами
В Пензе осудили двоих мужчин, которые продавали биологически активные добавки к пище, в составе которых были мухоморы.

Опасную продукцию коммерсанты сбывали через интернет, а также один из магазинов в областном центре.

БАДы с мухоморами выпускали в разных формах: в капсулах, в виде жидкости или порошка. Их даже добавляли в шоколад.

Двое покупателей после употребления продукции почувствовали себя плохо. Медики диагностировали у них острое отравление мухоморами, пациенты лечились в стационаре.

Пензенцы не признали свою вину, но ее подтвердили предъявленные доказательства.

Мужчинам назначили наказание в виде штрафа. Один из подельников должен выплатить 450 000 рублей, другой 350 000 рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

