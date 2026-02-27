Опасные БАДы: двое пензенцев отравили покупателей мухоморами

В Пензе осудили двоих мужчин, которые продавали биологически активные добавки к пище, в составе которых были мухоморы.
Опасную продукцию коммерсанты сбывали через интернет, а также один из магазинов в областном центре.
БАДы с мухоморами выпускали в разных формах: в капсулах, в виде жидкости или порошка. Их даже добавляли в шоколад.
Двое покупателей после употребления продукции почувствовали себя плохо. Медики диагностировали у них острое отравление мухоморами, пациенты лечились в стационаре.
Пензенцы не признали свою вину, но ее подтвердили предъявленные доказательства.
Мужчинам назначили наказание в виде штрафа. Один из подельников должен выплатить 450 000 рублей, другой 350 000 рублей.
Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.