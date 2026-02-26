Не хотела отдавать машину: пензячка 28 раз толкнула следователя бампером

В Пензе вынесли приговор 37-летней женщине за причиненные полицейскому травмы. Ранее ее привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

В апреле 2024 года супруг пензячки стал виновником ДТП, в котором пострадал ребенок. По факту случившегося возбудили уголовное дело, на автомобиль мужчины марки Mazda 6 наложили арест.

В сентябре 2024 года по адресу, где жила пара, пришел следователь, обязанный забрать иномарку. Пензячка воспротивилась аресту автомобиля.

Она села за руль и попыталась уехать, но путь преградил следователь, вставший перед капотом. Женщина 28 раз толкнула его бампером, заставляя уйти с дороги.

Затем пензячка вышла из машины, угрожая, выхватила у пострадавшего документы, разорвала бумаги в клочья и демонстративно бросила их в лицо мужчине. После этого она села в автомобиль и скрылась.

Полицейский получил травму ступни, квалифицированную как средний вред здоровью.

«В ходе предварительного следствия подсудимая свою вину не признавала. Однако по итогам судебного процесса поменяла позицию, признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшему», - сообщили в областной прокуратуре.

Пензячку приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Она получила отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

«Кроме того, судом конфискованы денежные средства в размере 1 млн 220 тыс. рублей - эквивалент стоимости проданного автомобиля Mazda 6», - добавили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.