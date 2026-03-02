В Пензе будут судить мужчину, убившего жену особым способом

39-летнего пензенца будут судить за убийство из ревности 35-летней жены: он отравил ее газом в квартире на улице Бородина.

По версии следствия, мужчина заподозрил супругу в неверности и решил расправиться с ней. Он заказал в интернете баллон с токсичным газом и принес его домой.

В ночь с 27 на 28 мая 2024 года, дождавшись, когда женщина уснет, пензенец закрыл окна в спальне, поднес баллон к кровати и открыл вентиль. Щель под дверью он заложил одеждой.

В соседней детской комнате в это время спала их 10-летняя дочь.

Через некоторое время женщина скончалась от острого отравления, сообщили в региональном СУ СКР.

Убедившись, что она мертва, мужчина избавился от баллона и вместе с ребенком уехал в Москву.

Только через несколько дней тело погибшей обнаружили родственники.

«В ходе предварительного следствия вину обвиняемый признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в областной прокуратуре.

По делу проводился ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.